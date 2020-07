Milano, cliente ubriaco colpisce con un coccio di bottiglia la barista che non gli dà da bere

Una barista rifiuta di servire ancora alcol a un uomo già parecchio ubriaco e lui la colpisce con il coccio di una bottiglia. Prima di scagliarsi anche contro la vetrina del locale. L'uomo è stato arrestato mentre la donna è finita in ospedale con due settimane di prognosi.

È successo durante la notte tra sabato e domenica in viale Brenta a Milano. A riferire i fatti accaduti poco dopo la mezzanotte, sono i carabinieri. Il personale Nucleo Radiomobile è intervenuto presso il Bar Stella dopo che la proprietaria, una marocchina di 42 anni aveva riferito che poco prima un suo connazionale di un anno più giovane si era presentato in evidente stato di alterazione alcolica per chiedere da bere. Al suo rifiuto di servirgli altro alcol, lui l'aveva colpita al braccio destro con un coccio di bottiglia e ne è nata una colluttazione.

L'uomo alla fine è stato solo denunciato

*L'uomo è stato bloccato dai militari mentre si trovava ancora all'interno del locale. Era ferito per la lite con la donna. Per questo è stato accompagnato all'ospedale San Paolo, da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi per trauma cranico non commotivo e ferite alle mani. Su disposizione del pm di turno è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento e violenza privata.

La donna è finita in codice verde all'ospedale Policlinico. Una volta medicata, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per ferita superficiale all'avambraccio.