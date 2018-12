Clochard trova riparo al pronto soccorso del Fatebenefratelli ma muore in sala d'attesa

Un clochard è morto nella sala d'attesa del pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Era entrato in ospedale attorno alle 6 di domenica, forse per ripararsi dal freddo oppure perché effettivamente si sentiva male, ma una ventina di minuti dopo il suo ingresso è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Stando alla loro ricostruzione, il senzatetto si era registrato in accettazione ed era in attesa, una strategia spesso utilizzata dalle persone costrette a vivere per strada per trovare un riparo dal freddo. Poco dopo, però, si è accasciato.

Ora i militari della Stazione Moscova lavorano per dare un nome all'uomo, apparentemente tra i 50 e i 60 anni e descritto come italiano. Si cerca di capire anche dove abbia trascorso la prima parte della nottata.

Negli ultimi giorni sono morti a Milano due clochard, probabilmente per le basse temperature.