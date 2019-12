Milano, dramma fuori dalla metro: clochard morto in strada, era coperto da un piumone

Lo hanno trovato sulla sua carrozzina, coperto da un piumone e già morto. Dramma giovedì mattina in via Molino Dorino a Milano, dove è stato trovato il cadavere di un uomo, con ogni probabilità un clochard.

La tragedia si è consumata nel cuore della notte, ma l'allarme al 112 è arrivato solo alle 7.40, quando un passante ha notato il corpo. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che era già in rigor mortis: proprio questo dettaglio lascia immaginare che la morte sia avvenuta ore prima.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Questura di Milano. È verosimile, stando ai primi accertamenti, che l'uomo fosse un clochard in carrozzina che passava le notti nello spazio davanti alla fermata della metropolitana. Fatale potrebbe essergli stato il freddo delle ultime ore, anche se sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause della morte.