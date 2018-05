Clochard trovato senza vita nei bagni di un parcheggio in centro: morto 64enne

Un clochard di sessantaquattro anni è stato trovato senza vita nella mattinata di domenica all'interno dei bagni del parcheggio della Rinascente, in via Agnello, in pieno centro.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato scoperto intorno alle 10.30, quando un addetto della sorveglianza dell'autosilo a pochi passi dal Duomo, ha trovato il sessantaquattrenne privo di sensi nella toilette.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato: sul corpo dell'uomo non sono stati rintracciati segni evidenti di violenza che lascerebbero ipotizzare si sia trattato di una morte per cause naturali.