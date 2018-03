Morte clochard, Furlan (City Angels): "L'unico modo di salvarli e' ricoverarli in modo coatto"

"L'unico modo per salvar loro la vita? Ricoverarli in modo coatto".

Sono le parole di Mario Furlan, fondatore a Milano della rete di volontari City Angels. La scorsa notte, infatti, in via Vittor Pisani, un'arteria che di notte ospita decine di clochard ammassati agli ingressi di banche e studi di avvocati, sotto i portici è morto un uomo per il freddo. I casi sono rari, ma purtroppo può accadere.

"Milano è la città più preparata alla gestione delle emergenze del freddo - spiega all'agenzia Agi -: oramai è raro che qualcuno muoia in strada per le basse temperature, ma può succedere. È per questo che propongo che per i soggetti più a rischio ci sia un trattamento sanitario obbligatorio dove si obblighi, anche con la forza, di portare i senzatetto ad entrare nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dalle istituzioni". L’urgenza del Tso, spiega Furlan, è dovuta al fatto che alcuni senza tetto rifiutano di entrare nei centri di accoglienza: "A volte perché ubriachi o sotto effetto di stupefacenti, altre perché non vogliono unirsi agli altri nei centri per vecchie ruggini con alcuni, altre ancora perché non vogliono seguire le regole e gli orari dei centri. O più semplicemente voglia di stare soli. La misura più umanitaria comunque è portarli lì, in qualche modo".

Le organizzazioni come la sua vivono grazie ai sussidi delle istituzioni: 10 euro al giorno, questo è lo standard previsto: "Ma è difficile offrire il massimo delle cure e del sostegno possibile con quella cifra. Servono i soldi per tre pasti e per le cure mediche essenziali, ma è davvero difficile riuscirci". Quella dei senza tetto vicino la stazione di Milano, la zona dove è morto il clochard l’altra notte, gli è nota: “Lì c’è sempre una colonia di persone, e si rifiutano di andare nei centri di accoglienza da sempre. Andiamo noi da loro per portargli da mangiare. Loro preferiscono stare in strada, non c’è modo di convincerli”, conclude Furlan.