Dramma a Milano: clochard muore durante la notte in via Pisani, era un uomo di 47 anni

E' morto avvolto nel suo sacco a pelo beige e in una coperta blu. Era disteso sul marciapiedi sotto i portici di via Pisani, davanti alla serranda abbassata del civico 22. Ad ucciderlo probabilmente l'ondata di freddo che in questi giorni ha colpito anche Milano.

Come un copione già scritto, anche quest'inverno lascia una scia di clochard morti dietro sé. La vittima stavolta è un uomo italiano di 47 anni, la cui ultima residenza, stando ai documenti che portava addosso, era a Paderno Dugnano (Milano).

A trovarlo senza vita sono stati i 'ghisa' che ogni mattina li risvegliano 'per fare posto' alla vita frenetica della città. Lui non ha risposto. Sul posto sono subito intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 ma medici e volontari non hanno potuto far nulla per strapparlo alla sua sorte.

E pensare che a poche centinaia di metri, nei mezzanini della Stazione Centrale, il Comune aveva messo a disposizione degli spazi, un po' meno gelidi, per passare la notte. Un'opzione che il 47enne, evidentemente, non aveva tenuto in considerazione, come fanno tanti altri senzatetto che si rifiutano di accettare questo tipo di aiuti.

La polizia locale ha seguito tutte le operazioni e i rilievi per permettere di fare chiarezza su questa tragica morte. Ora toccherà proprio agli agenti rintracciare i familiari del 47enne per dare la notizia di un destino, purtroppo, già scritto.

"Lunedì ho chiesto al comandante della polizia locale di intervenire per cercare di convincere i senzatetto che stazionano nella nostra città ad accettare il nostro aiuto ed usufruire delle strutture del Comune", il primo commento del primo cittadino di Milano, Beppe Sala. Il tentativo, però, sembra essere fallito, come ammesso dallo stesso sindaco.

"Sono stati contattati più di duecento di loro e, da quanto mi riferiscono, solo otto hanno accettato la nostra offerta - ha spiego Sala -. Come ho già sottolineato la legge non ci permette di obbligarli ad accettare un letto al caldo nei nostri centri. La tragica notizia della scomparsa di un senzatetto rafforza la nostra convinzione che queste persone vanno aiutate".

"Per questo non fermeremo la nostra azione: polizia locale e protezione civile sono di nuovo all’opera - ha concluso il sindaco - per aiutare e convincere i senzatetto ad accettare l’aiuto di Milano".