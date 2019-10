Cesano Boscone, arrestato mentre tenta di disfarsi della coca lanciandola dal balcone

Ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dal balcone, ma i carabinieri lo hanno arrestato. È accaduto a Cesano Boscone, dove i carabinieri Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, sono intervenuti insieme all'unità cinofila di Casatenovo (Lc).

A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un italiano di 54 anni, residente a Cesano e pregiudicato.

Dopo aver notato dei movimenti sospetti all’esterno dell’abitazione dell'uomo, i militari l'hanno perquisita rinvenendo al suo interno quattro grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, di cui il cesanese ha tentato di disfarsi lanciandola dal balcone, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e la somma di 470 euro, provento dell'attività di spaccio. A seguito dell'arresto il 54enne è in attesa della celebrazione del rito direttissimo.