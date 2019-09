In auto col figlio e 16 chili di cocaina: "corriere" arrestato, faceva la spola tra la Calabria e Milano

Con i poliziotti della stradale si è giustificato dicendo che si era recato in Calabria per ritirare un seggiolino da auto per bambini e che stava tornando a Milano, città in cui risiede. Una scusa non credibile, nonostante avesse effettivamente un figlio (di cinque anni, con lui in auto).

Gli agenti, così, hanno ispezionato la vettura, una vecchia Lancia Musa, e si sono trovati davanti a più di 16 chili di cocaina particolarmente pura. L'uomo è stato quindi arrestato: ha 34 anni e, secondo gli investigatori, con tutta probabilità è un semplice "corriere" della droga, incaricato di portarla al nord e pagato per questo "servizio".

Tutto è iniziato con un normale pattugliamento lungo l'autostrada, tra Bologna e Modena in direzione Milano. Gli agenti hanno notato il comportamento strano dell'automobilista che, alla vista della pattuglia della polizia, ha bruscamente rallentato e si è "defilato" in mezzo al traffico. Così hanno deciso di vederci più chiaro e hanno fatto accostare la vettura a Castelfranco Est, presso l'area di sosta.

Durante l'ispezione del veicolo, i poliziotti della stradale di Modena Nord hanno scoperto che l'interruttore (collegato al circuito dell'autoradio) permetteva di aprire due vani ricavati sul fondo dell'abitacolo, proprio sotto ai sedili anteriori. Una modifica realizzata con estrema perizia e non facile da scoprire.

16 chili di cocaina pura

All'interno degli scomparti erano stivati 15 involucri di quella che si è poi rivelata essere cocaina, per il peso di 16 chili e 150 grammi. La droga era avvolta con nastro da pacchi e poi sistemata in una seconda busta di plastica termosaldata contenente polvere di caffè, probabilmente studiata per nascondere l'odore dello stupefacente ad un eventuale controllo dell'unità cinofila. Si tratta di sostanza ad alto tasso di purezza, venduta sul mercato all'ingrosso per di circa 50.000 euro al chilo, ma facilmente stimabile in un valore di quasi 3 milioni una volta tagliata e venduta al dettaglio.

Il bambino affidato alla madre

Mentre il 34enne veniva arrestato, gli agenti si prendevano cura del piccolo bambino, cercando di evitargli il trauma. In poco tempo la madre è scesa da Milano per recuperarlo.