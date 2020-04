"Stiamo tornando dal funerale di un nostro amico", ma avevano l'auto imbottita di coca: arrestati

Avevano la portiera dell'auto imbottita di coca e quando i poliziotti li hanno fermati hanno detto di essere di rientro da Bergamo dove avevano partecipato al funerale di un conoscente. L'epilogo? Le manette per entrambi ma giorni di distanza. È successo nelle giornate di sabato 18 e lunedì 20 aprile, nei guai un albanese di 37 anni e il suo coinquilino, un 29enne brasiliano. Il fatto è stato reso noto dalla Questura attraverso un comunicato.

Tuto è iniziato in via Palmanova sabato 18 aprile quando gli agenti hanno fermato l'auto con a bordo i due uomini: un normale controllo stradale per le restrizioni imposte dal decreto "Io resto a casa" varato dal governo. I due hanno dichiarato che stavano rientrando da Bergamo dove avevano partecipato al funerale di un loro conoscente. Una motivazione inconsistente, ma ad attirare l'attenzione degli agenti è stato che il 37enne indossasse solo un calzino. I poliziotti hanno così fatto intervenire una unità cinofila che ha confermato i loro sospetti: nel vano sottoscocca della portiera è stato rinvenuto il calzino mancante, al cui interno sono stati trovati 37 grammi di cocaina, pronta per essere lavorata e venduta al dettaglio. E così per il 37enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella serata di lunedì 20 aprile, invece, i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni hanno pizzicato il 29enne in viale Monza mentre saliva a bordo di un'auto e consegnava un involucro a un ragazzo di 24 anni. Nell'involucro è stata trovata della cocaina (22 grammi) e per loro sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.