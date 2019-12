L'airbag della Focus pieno di cocaina: preso il "vecchio" broker della droga, ha 71 anni

Nella vita, in sostanza, ha fatto sempre quello. Il primo precedente è di oltre quaranta anni fa e poi, da quel momento, ha continuato nel suo "lavoro". Anche adesso che è un po' più avanti con l'età.

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, guidati da Marco Calì, hanno arrestato venerdì Pietro Amante, 71enne di Messina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A bloccarlo sono stati i poliziotti dell'antidroga, coordinati dal dirigente Domenico Balsamo, che da qualche giorno gli avevano ormai messo gli occhi addosso.

I fari dei poliziotti su di lui si erano accesi quando gli agenti avevano raccolto una segnalazione che parlava di una "strana" Ford Focus sempre ferma parcheggiata in via Scarlatti a Buccinasco. L'attenzione degli agenti si è ulteriormente alzata dopo aver accertato che la macchina era in realtà intestata a un uomo che vive a oltre trenta chilometri di distanza: un particolare, questo, che ha insospettito ancora di più gli investigatori.

Video | La droga nel vano dell'airbag

Venerdì, durante uno dei tanti appostamenti, la svolta: i segugi dell'antidroga hanno visto un uomo arrivare con una Multipla proprio in via Scarlatti, scendere dall'auto, salire nella Focus e dopo qualche istante tornare di nuovo a bordo della Fiat. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e addosso gli hanno trovato 120 grammi di cocaina divisi in due palline e 930 euro in contanti.

Nella Focus i poliziotti hanno poi scoperto un telecomando che, una volta azionato, apriva il vano airbag del sedile passeggero: lì c'erano altri 970 grammi di droga. Da casa del 71enne, che vive a Opera, sono invece saltati fuori altri 1.100 euro e tre fogli con scritti nomi e numeri di telefono di quelli che, con ogni probabilità, sono clienti e fornitori.

Quello di Amante, in effetti, non è un nome nuovo nel mondo della droga, anzi. Il messinese ha raccolto precedenti per associazione a delinquere per spaccio praticamente in tutta Italia, da Bari a Catanzaro passando per Torino e Milano. Proprio nell'hinterland meneghino - stando alle ultime inchieste giudiziarie - si è accreditato come il broker della cocaina delle famiglie di 'Ndrangheta che da anni dominano le zone tra Corsico e Buccinasco. Uno con i contatti "giusti", insomma. Anche oggi, a settantuno anni.