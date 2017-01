Chili di droga in casa: arrestato spacciatore

Droga per 150 mila euro di valore è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 24 gennaio, dopo una notizia confidenziale rivelatasi esatta, che parlava di una sorta di "deposito" in via Eritrea a Busto Arsizio. La segnalazione è stata ricevuta dai carabinieri del nucleo investigativo di Pavia, che si sono attivati per le ricerche in "borghese".

Durante un appostamento davanti allo stabile, ad un certo punto è arrivato nei pressi un uomo a bordo di una Mercedes. I carabinieri hanno deciso di controllarlo e l'hanno identificato in E.C., albanese 28enne pregiudicato per droga, che - nervosamente - ha spiegato di non avere a che fare con l'edificio posto sotto sorveglianza. Ma l'uomo aveva un mazzo di chiavi con cui si poteva aprire un appartamento al primo piano. A quel punto il 28enne ha ammesso di dimorare in quella abitazione.

All'interno i militari hanno trovato due chili e mezzo di cocaina, quattro chili di marijuana, bilance, una macchina per confezionare la droga sottovuoto, buste in plastica e altro materiale. Il 28enne è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.