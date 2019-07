Arriva dalla Colombia con la "cocaina al caffè" nascosta tra i vestiti: 'mula' arrestata a Linate

Era convinta che il caffè bastasse. Ma evidentemente aveva torto. Una donna colombiana è stata arrestata nei giorni scorsi all'aeroporto di Linate dopo essere arrivata nello scalo milanese con quattro chili di cocaina nascosti in valigia.

La "mula", come vengono chiamati i corrieri in Sudamerica, era sbarcata in città proprio con un volo dalla Colombia, con scalo a Francoforte.

I finanzieri - anche "grazie allo sviluppo di un’elaborata analisi di rischio", hanno spiegato loro stessi - hanno deciso di fermarla mentre usciva dagli spazi doganali dopo aver prelevato i propri bagagli.

Tra gli indumenti della signora sono "saltati fuori" sette pacchi incartati con del cellophane nero, al cui interno c'erano quattro chili di cocaina. La droga, purissima, era stata impregnata in caffè in polvere per - hanno chiarito gli investigatori - "cercare di confondere il fiuto dei cani antidroga". La missione, però, è fallita.