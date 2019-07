Milano, in giro in motorino con il casco imbottito di cocaina: "cavallino" arrestato

Quando i poliziotti l'hanno fermato non ha avuto più scampo. E così, nonostante il fantasioso nascondiglio, è finito in manette.

Un ragazzo di venti anni, un giovane italiano, è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli uomini delle Volanti della Questura di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lui i guai sono iniziati quando una pattuglia lo ha bloccato mentre passava in piazza Lega Lombarda a bordo di uno scooter. Addosso i poliziotti gli hanno subito trovato due dosi di cocaina già pronte per essere spacciate, mentre il resto della droga - altre quattordici dosi - è stato trovato nascosto nell'imbottitura del casco che aveva in testa.

Il 20enne, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, era con ogni probabilità un "cavallino": uno dei ragazzi che si occupa di consegnare la droga ai clienti a domicilio. Ma purtroppo per lui sulla sua strada ha trovato la polizia.