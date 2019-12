Milano, il trucco degli spacciatori: dosi di cocaina nascoste nei filtri delle sigarette

Sigarette normalissime, all'apparenza. "Contenitori" di dosi, nella realtà. Un uomo di trentuno anni, un cittadino albanese, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di un pacchetto di sigarette decisamente stupefacenti.

L'uomo è stato notato dagli agenti del commissariato Porta Genova mentre si trovava all'interno di un bar in via Capecelatro. Insospettiti da alcuni suoi movimenti, i poliziotti hanno deciso di controllarlo e il 31enne, visibilmente nervoso, ha mostrato un documento con generalità false.

Video | La cocaina nascosta nelle sigarette

Nelle tasche del pusher sono stati trovati 2,3 grammi di hashish, un pacchetto di Camel, 150 euro e 25 dollari americani in contanti. Agli agenti è bastato guardare bene le sigarette per capire che c'era qualcosa di strano: all'interno dei 19 filtri, infatti, l'uomo aveva nascosto dosi di cocaina per un peso totale di 5,7 grammi di "bianca".

A casa dell'uomo, che era stato espulso dall'Italia lo scorso febbraio, sono stati trovati altri 3mila euro. Per lui sono scattate le manette.