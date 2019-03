Tenta di prendere la Tangenziale con 70mila euro di coca nel sedile: arrestato dalla polizia

Aveva nascosto 70mila euro di cocaina nello schienale del sedile posteriore della sua utilitaria, mentre a casa nascondeva 30mila euro in contanti e altri 30 grammi di "bianca". Per lui sono scattate le manette, arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Milano. È successo nella giornata di martedì 26 febbraio, nei guai un 30enne albanese, incensurato.

L'uomo, come riportato in una nota diramata dalla Questura, è stato fermato mentre tentava di raggiungere la Tangenziale Ovest da via Muggiano. Durante un controllo è saltata fuori la cocaina: due chili, nascosti nello schienale del sedile posteriore.

Gli investigatori hanno quindi deciso di andare a fondo ed è scattata la perquisizione della sua abitazione dove hanno trovato altri mille euro di "bianca" (30 grammi) e i contanti, oltre al materiale e materiale per il confezionamento identico a quello utilizzato per la droga in auto.

La polizia trova il doppiofondo: il video