Cocaina nascosta in doppiofondo in auto, arrestato 35enne: in un box a Carugate 18 chili di droga

Trasportava droga da Milano fino a La Spezia e nascondeva la sostanza stupefacente in doppifondi realizzati a regola d'arte ricavati in auto. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, residente in provincia di Monza e della Brianza, trovato in possesso di circa 23 chili di droga tra cocaina e hashish. La sostanza stupefacente è stata trovata a bordo dell'auto su cui viaggiava, in un box a Carugate e in un secondo veicolo parcheggiato nel garage milanese.

L'arresto a Massa e i controlli

L'uomo è finito nei guai martedì quando gli agenti della Squadra Mobile di La Spezia lo hanno arrestato a Massa, dopo averlo trovato in possesso di circa 5 chili di cocaina occultati in un doppiofondo ricavato all’interno della sua auto. Immediatamente sono scattati gli accertamenti che hanno portato alla scoperta di due box e un appartamento nelle disponibilità del 35enne.

Le indagini, svolte in collaborazione con la Squadra Mobile di Milano e la Squadra Mobile di Monza, hanno permesso di individuare alcuni garage a Carugate, nel milanese, e a Cesano Maderno in Brianza insieme ad un appartamento riconducibile al 35enne.

Droga e settemila euro

Nella giornata di mercoledì i poliziotti milanesi hanno trovato nel box di Carugate 11 chili di hashish insieme a materiale per il confezionamento della droga e un'auto. All’interno del veicolo, nascosti in due vani appositamente ricavati situati sotto i sedili anteriori, sono stati trovati e sequestrati quasi 7 chili di cocaina e 7.000 euro in contanti. Nel box e nell’appartamento di Cesano Maderno invece gli agenti hanno sequestrato materiale e attrezzature idonee alla realizzazione dei doppifondi attraverso cui nascondere e trasportare la droga. Il 35enne è finito in manette per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.