Statuette di Gesù e della Madonna fatte con la cocaina: così la droga arriva a Milano | Foto

In sei mesi hanno fatto arrivare a Milano venticinque chili di cocaina. Nonostante la loro organizzazione e l’innegabile fantasia, però, non sono riusciti a scappare agli uomini della guardia di finanza, che li hanno scoperti e fermati.

I finanzieri di Pavia, in collaborazione con i colleghi di Roma, Genova e Verona, hanno arrestato nove trafficanti internazionali di cocaina, abilissimi a importare coca dal Perù in Italia attraverso i modi e i trucchi più disparati.

Le fiamme gialle, che sono riuscite a mettere le mani su venticinque chili di droga, hanno infatti scoperto lo stupefacente nei classici doppi fondi delle valige, nei tessuti degli abiti - impregnati proprio di cocaina -, nelle confezioni di alimenti e soprattutto in alcune statuette sacre, raffigurante Gesù o la Madonna, che erano state “costruite” proprio con la coca modellata.

I sequestri sono avvenuti in stazione a Milano e in un caso – grazie alla collaborazione con la direzione antidroga della polizia nazionale del Perù – direttamente in Perù, prima che il corriere si imbarcasse sul volo per l’Europa.

Una volta giunta in Italia la cocaina veniva portata in un appartamento dell’hinterland milanese all’interno del quale era stato ricavato un laboratorio artigianale, ma con tutti gli strumenti necessari per riportare la droga allo stato utile per la vendita. Lo stupefacente veniva poi spacciato tra Milano, Pavia e Cremona con un giro di affari notevoli.

I finanzieri, infatti, oltre alla cocaina, hanno sequestrato anche alcuni immobili - per un valore di trecentomila euro -, che secondo gli investigatori erano stati comprati proprio con i soldi guadagnati grazie allo spaccio.