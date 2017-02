Da Amsterdam a Milano con 150mila euro di cocaina: fermato al confine con la Svizzera

Aveva 150mila euro di cocaina nello zaino e stava viaggiando in autobus da Amsterdam a Milano. Non l'ha fatta franca: è stato scoperto e denunciato dalla guardia di finanza mentre tentava di entrare in Italia dalla svizzera. È successo nella giornata di sabato 11 febbraio ma la notizia è stata resa nota solo venerdì mattina, nei guai un cittadino francese di 53 anni.

La droga è stata scoperta durante un controllo di routine, si legge in una nota congiunta di fiamme gialle e agenzia delle dogane. Durante il controllo è stato trovato uno zaino con circa 850 grammi di coca, ma nessun viaggiatore ha dichiarato di esserne proprietario. È quindi entrato in azione Caymon, pastore belga malinois delle unità cinofile della Finanza, che senza indugio si è diretto verso il 53enne francese. Successivamente tutti i viaggiatori, compreso l’autista, sono stati sottoposti al test del rilevatore di particelle molecolari per sostanze stupefacenti. Risultato? Positivo solo per il cittadino francese.

L’uomo è stato denunciato per traffico di stupefacenti mentre è scattato il sequestro anche per i tre telefoni cellulari e 9 schede sim che aveva con lui.

La cocaina era stata nascosta in un sacchetto di plastica trasparente, cosparso di sostanza di natura oleosa, avvolto da un sacchetto nero. Il tutto, a sua volta, era stato cucito in una tasca dello zaino. Se la bianca fosse stata tagliata e avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 150mila euro.