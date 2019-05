Vedono i carabinieri e gettano quasi 800 euro di coca dal finestrino dell'auto: arrestati

Un’auto ferma a bordo strada e un involucro che, alla vista dei carabinieri, vola fuori dal finestrino. Due uomini, trovati in possesso di 15 grammi di cocaina sono stati arrestati dai carabinieri a Vaprio d’Adda. Domenica sera i militari della stazione di Gorgonzola, passando in via Per Trezzo hanno visto una vettura sospetta con due persone a bordo che si sono subito disfatte di qualcosa.

Nel contenitore gettato via dal finestrino c’erano diciannove dosi di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. I due uomini a bordo del mezzo, un 32enne di Vaprio d’Adda e 43enne di Milano, con precedenti di polizia, sono stati fermati e i controlli sono proseguiti a casa dei due. Nell’appartamento del 32enne i militari hanno trovato materiale per il confezionamento e 40 euro in contanti. I due, arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sono stati accompagnati a San Vittore.