Cocaina nascosta nel ventilatore in cucina: spacciatore arrestato dai carabinieri

Un uomo di cinquantatré anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in controlli anti spaccio, hanno notato il 53enne in strada - poco lontano da casa sua - e lo hanno visto mentre vendeva alcune dosi ai clienti.

A quel punto, i militari lo hanno fermato e sono andati proprio nel suo appartamento, in via Pogliani a Cesano Boscone. Dal ventilatore della cucina sono saltati fuori sette grammi di cocaina, mentre nella stanza sono stati trovati bilancini di precisione, materiale per confezionare la droga e 645 euro in contanti.

Il pusher è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e sarà processato per direttissima.