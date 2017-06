Color Run 2017: la prima volta in area Expo, 12 mila partecipanti

Dodicimila persone hanno partecipato alla terza tappa di The Color Run Dream World Tour, ospitata per la quinta volta consecutiva a Milano e, per la prima volta, nell'Area Expo 2015. Cinque i chilometri del percorso lungo il "mitico" Decumano, all'interno del Parco Experience (come è stata ribattezzata l'area), fino all'Open Air Theatre dove era stato predisposto il Color Village.

I partecipanti hanno toccato alcuni dei luoghi simbolo di Expo 2015: dal Padiglione Zero a Palazzo Italia, dalla Collina Mediterranea all'Albero della Vita. Lungo il percorso, cinque punti colore: blu, giallo, arancio, verde, rosa. E poi il "punto schiuma colorato" al traguardo.

"L'utilizzo del Parco Experience ha regalato ai color runner un'esperienza indimenticabile ed entusiasmante", ha commentato Andrea Trabuio (responsabile "mass events" di Rcs Sport). Le dodicimila persone rappresentano anche il record di accessi al Parco Experience. Durante la serata si sono esibiti Michele Bravi (quarto al Festival di Sanremo 2017) e Benji&Fede, il duo rivelazione della musica italiana.