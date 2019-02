Paura al Decathlon, vigilante si spara per errore: trasportato in ospedale

Stava riponendo la pistola nella fondina quando per errore gli è partito un colpo. È accaduto nel pomeriggio del 4 febbraio davanti al Decathlon di viale Fulvio Testi, al confine tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. L'uomo, un 46enne che lavora come guardia giurata per Mondialpol Srl, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti 118, con un'ambulanza e un'automedica, e i carabinieri.

L'incidente è accaduto nel parcheggio del negozio sportivo, dove l'uomo ha esploso erroneamente il proiettile mentre stava prelevando l'incasso, davanti agli occhi increduli dei clienti degli esercizi commerciali adiacenti. Il colpo ha ferito il 46enne al polpaccio destro. Dopo aver ricevuto le cure necessarie all'ospedale Bassini, la guardia giurata è stata dimessa con dieci giorni di prognosi: fortunatamente la ferita provocata dal proiettile partito per sbaglio era superficiale.