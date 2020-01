Entra con un coltello da cucina in tasca alla festa di Modena, si ubriaca e spintona i carabinieri: denunciato milanese

Armato e poi ubriaco alla festa del Capodanno sull'Appennino Modenese. Così si è presentato al palasport di Sestola per l'evento CIM1 un giovane milanese pregiudicato, che è stato denunciato dai carabinieri.

Il ragazzo, un 20enne residente a Segrate, nella notte fra il 30 e il 31 è stato sorpreso all'interno della struttura con un coltello da cucina in tasca e quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Non pago, nella notte fra l'1 e il 2 gennaio si è presentato all'ingresso in forte stato di ubriachezza e ha cercato di entrare superando il servizio di sicurezza: anche all'arrivo dei militari il 20enne ha continuato a dare in escandescenza e ha spintonato gli uomini dell'arma, guadagnandosi così una denuncia per minacce e lesioni a pubblico ufficiale. A segnalare le criticità è stato il servizio di sicurezza privata dell'evento del palazzetto, che ha allertato il 112.