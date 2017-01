Accoltella coetaneo davanti a scuola in viale Murillo: è un 17enne del quartiere

Voleva vendicarsi per un precedente litigio il 17enne egiziano, in regola in Italia, che nel primo pomeriggio del 24 gennaio ha sferrato una coltellata ad un 16enne davanti alla scuola superiore di viale Murillo, zona Fiera, a Milano. La squadra mobile e gli agenti del commissariato Bonola hanno individuato il responsabile, che ha ammesso il fatto ed è stato denunciato per lesioni.

L'acredine parte quando, circa un mese fa, il 17enne avrebbe rubato un pezzo di hashish di poco conto al 16enne. Questi, incontrando poi l'altro una settimana fa davanti al Mc Donald's di piazzale Lotto, abituale luogo di ritrovo dei giovanissimi del quartiere San Siro e anche di chi frequenta il Politecnico del Commercio di viale Murillo, si è rivolto all'egiziano per chiarire la precedente vicenda. Secondo la versione di quello finito poi accoltellato il 24, vi sarebbe stata una lite accesa senza però violenza, grazie anche all'intervento degli amici di entrambi che avrebbero diviso i contendenti.

Diversa la versione dell'aggressore, che ha raccontato agli agenti di essere stato a sua volta pesantemente aggredito e malmenato davanti al Mc Donald's e di avere quindi agito per vendetta.

Si arriva così al primo pomeriggio del 24. L'egiziano aspetta l'altro all'uscita da scuola e lo affronta nei pressi della pensilina del filobus 91: la vittima scappa verso la scuola e qui, sul marciapiedi, viene nuovamente aggredito, questa volta con la coltellata che fortunatamente non lo colpisce in profondità, inferta con un coltellino di piccole dimensioni. L'egiziano prende poi la via di fuga mentre l'altro si rifugia all'interno della scuola, nell'atrio, dove viene soccorso. All'ospedale gli viene data poi una prognosi di venti giorni. Il giovane è ancora nel nosocomio in osservazione, ma sta relativamente bene.

Grazie a varie testimonianze, gli agenti risalgono all'identità dell'aggressore e lo fermano in via Preneste, dove vive, nella zona delle case popolari di San Siro. La vittima lo riconsce.