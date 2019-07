In coma etilico dopo la disco, portata dall'amica anziché in ospedale: salvata in extremis

Da Milano alla Brianza in coma etilico. Una serata trascorsa a ballare e a bere (forse troppo) in una discoteca e poi il malore e la corsa in auto fino a casa dell'amica, nella speranza di poter aiutare la compagna senza dover ricorrere alle cure dell'ospedale. E alla fine l'intervento dell'ambulanza, provvidenziale, per salvare la ragazza che manifestava ormai tutti i sintomi del coma etilico. La vicenda è stata riportata sulle colonne di MonzaToday.

Una storia per fortuna finita bene quella che ha avuto come protagonisti un gruppo di ragazzi e una 20enne di Omate nella notte tra sabato e domenica. La compagnia, dopo aver trascorso la serata e la notte in un locale milanese, è risalita in auto alla volta della Brianza. Una delle ragazze però non si sentiva bene, aveva bevuto troppo.

E allora, anzichè accompagnarla in ospedale, gli amici hanno pensato di dirigersi ad Agrate Brianza per raggiungere l'abitazione di una conoscente, una soccorritrice che presta servizio a bordo delle ambulanze, convinti che la donna potesse aiutarli senza doversi "scomodare" fino al Pronto Soccorso. E' stata proprio la donna, che probabilmente più volte si era trovata ad affrontare situazioni ed emergenze simili, a capire che la giovane aveva bisogno di aiuto e che non poteva semplicemente aspettare che smaltisse la sbornia. La ragazza presentava ormai tutti i sintomi del coma etilico ed era necessario affidarla ad una équipe specializzata. E così è partita la richiesta di aiuto al 118 che pochi minuti dopo le 6.30 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso.

La ventenne è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Vimercate dove, fortunatamente, l'emergenza è rientrata e la ragazza, affidata alle cure dei medici, si è ripresa. Sul posto, per ricostuire la dinamica dei fatti, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vimercate.