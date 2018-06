"I Days 2018": biglietto speciale scontato per la stazione di Rho Fiera

In occasione degli I-Days 2018, in programma al Parco Experience dal 21 al 24 giugno, Trenord metterà a disposizione un biglietto speciale a 4,40 euro per andata e ritorno.

I passeggeri potranno utilizzare il biglietto in promozione per raggiungere Rho Fiera da qualsiasi stazione di Milano. L’azienda lombarda di trasporto ferroviario renderà inoltre disponibili treni speciali notturni, oltre alle corse già previste, per il ritorno a Milano Porta Garibaldi, una volta finiti i concerti. Il tempo di percorrenza tra Rho Fiera e Milano Porta Garibaldi sarà di 20 minuti (non ci saranno fermate intermedie).

Il biglietto speciale per gli I-Days, disponibile fino a esaurimento posti, sarà acquistabile soltanto online sull'e-store di Trenord. Al momento dell’acquisto sarà necessario specificare il treno scelto per il rientro a Milano.

Di seguito gli orari dei treni straordinari in programma da giovedì 21 a domenica 24 giugno:

Giovedì 21 giugno

Rho Fiera 0.23-Milano Porta Garibaldi 0.45

Rho Fiera 1.33-Milano Porta Garibaldi 1.54

Venerdì 22 giugno

Rho Fiera 0.24-Milano Porta Garibaldi 0.40

Rho Fiera 1.13-Milano Porta Garibaldi 1.30

Rho Fiera 2.08-Milano Porta Garibaldi 2.25

Rho Fiera 3.03-Milano Porta Garibaldi 3.20

Sabato 23 giugno

Rho Fiera 1.48-Milano Porta Garibaldi 2.03

Rho Fiera 2.43-Milano Porta Garibaldi 3.00

Domenica 24 giugno

Rho Fiera 0.24-Milano Porta Garibaldi 0.45.