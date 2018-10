Milano, omaggio ai partigiani al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore

Un omaggio ai partigiani morti durante la Seconda guerra mondiale e uccisi nei campi di sterminio nazista è stato reso nella mattinata del 31 ottobre al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore di Milano, dove sono state deposte delle corone di alloro. A presenziare alla cerimonia diverse sezioni dell'Anpi.

Nel corso della stessa giornata era arrivata la notizia che il prefetto aveva negato l'autorizzazione al raduno neofascista previsto per l'1 novembre. A motivare la decisione del comitato per l'ordine e la sicurezza, coordinato dal neoprefetto di Milano Renato Saccone, il fatto che "Nessuna manifestazione di carattere politico possa svolgersi nei cimiteri cittadini (nel momento in cui, ndr) ci si raccoglie nella memoria dei propri cari scomparsi".

La 'parata nera' in programma per il 1° novembre al Cimitero Maggiore di Milano avrebbe voluto ricordare i fascisti combattenti per la repubblica di Salò.