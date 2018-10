Nessun amichetto va alla festa del bambino autistico, poi la bellissima sorpresa da Milano

Il giorno del suo compleanno, nonostante gli sforzi di sua madre, la candelina l'aveva spenta con la sua famiglia e con un solo amichetto. Domenica, però, si è rifatto alla grande, circondato da tanti altri bimbi, anche se lontano dalla sua città.

È stato un compleanno agrodolce quello di Francesco, bimbo autistico di quattro anni di Cavezzo, nel Modenese. Proprio lì, lo scorso 24 settembre, sua madre Maria Giovanna aveva organizzato per lui una grande festa, la prima, per il suo compleanno. Peccato, però, che all'appuntamento si era presentato un solo bimbo, mentre tutti gli altri non erano mai arrivati.

Un solo bimbo al compleanno

Così, la mamma aveva "afferrato" il telefono e aveva dato vita a una diretta Facebook in cui aveva spiegato: "Oggi da mamma di un bambino con disabilità mi sento oltre che abbandonata dalle istituzioni anche abbandonata e delusa dalle persone che ci stanno vicino. Noi genitori speciali non dobbiamo sentirci così. Di 23 bambini ne è venuto solo uno. Non so quale sia il motivo, se è perché mio figlio è autistico o se dà fastidio la mia associazione", le sue parole.

Maria Giovanna, infatti, lo scorso anno ha fondato "Il Piccolo Principe Onlus" - una associazione che aiuta le famiglie con figli disabili - e aveva chiesto agli invitati di non fare regali a Francesco, ma una piccola donazione. All'evento, però, non si era presentato praticamente nessuno e - questo quello che aveva ferito di più la donna -, quasi nessuno, tranne quattro o cinque madri, aveva avuto il tatto di avvisare.

"Ora è saltato fuori che non sono venute al compleanno perché sono una no vax - ha scritto qualche giorno dopo Maria Giovanna sempre su Facebook - e la mia associazione finanzia enti no Vax. Mi vergogno e rabbrividisco al solo pensiero di tale discriminazione, la mia associazione si occupa di bambini vaccinati e non che hanno bisogno di terapie che nessuno ci paga indipendentemente da quello che può professare un genitore. E se non sono venute per questo motivo a maggior ragione mi vergogno per loro - ha concluso la donna - che hanno precluso i loro bimbi a stare insieme ai loro amici con i quali condividono la maggior parte della giornata".

La chiamata da Milano

Dopo la delusione e le polemiche, però, è stato il momento delle sorprese. Il video di Maria Giovanna, infatti, è diventato virale su Facebook e in poche ore lei stessa ha ricevuto una lettera dal ministero della famiglia, ma soprattutto un invito da Milano, dove nel weekend si è tenuto il "Kids Festival".

"Qualche giorno fa il piccolo Francesco ha compiuto 4 anni. Sua mamma Maria Giovanna ha organizzato la sua prima festa di compleanno invitando tutta la sua classe e nonostante i pochi bimbi presenti Francesco non ha comunque mai smesso di sorridere per tutto il giorno - hanno spiegato gli organizzatori -. Il nostro Festival é un evento inclusivo, aperto a tutti i bambini. Domani, oltre a giochi e laboratori, vogliamo festeggiare insieme a tutti voi il compleanno di Francesco".

E infatti domenica il piccolo è arrivato sotto le torri di CityLife - lì si teneva l'evento - e ha finalmente potuto soffiare la sua candelina insieme a tanti altri bimbi.

Video | Francesco al Milano Kids Festival