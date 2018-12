Concerto di Capodanno, protesta la polizia locale: niente vigili ai varchi, solo steward

Si è concluso con una fumata nera l'incontro tra i sindacati e il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, sul tema dell'introduzione del badge per regolare i turni del personale. E i ghisa si asterranno dagli straordinari durante la notte del 31 dicembre quando sul palco di Piazza Duomo si esibiranno The Bluebeaters e Francesco Gabbani. A controllare gli accessi (20mila i posti) ci saranno solo gli steward reclutati dagli organizzatori; i "ghisa" in servizio saranno circa 70 (30 in meno rispetto a quelli dell'ultimo dell'anno del 2017) e saranno impiegati esclusivamente nell'attività stradale e viabilistica.

Le motivazioni della protesta

Il braccio di ferro tra polizia locale e Palazzo Marino è legato sostanzialmente al badge che secondo il comune sarebbe necessario per una distribuzione omogenea dei turni. "Imporci il badge equivale a dire che non siamo poliziotti ma dipendenti comunali come tutti gli altri. Ecco perché siamo radicalmente contrari", ha dichiarato al Corsera Daniele Vincini, sindacalista del Sulpm, uno dei sindacati più contrari alla misura. Meno contrari, invece, Cgil e Cisl.

Concerto di Capodanno in Duomo: ecco le misure di sicurezza

Come nel 2017, la piazza sarà a numero chiuso - ventimila le persone che potranno entrare - e l'accesso in Duomo sarà regolato da nove varchi, che saranno presidiati da forze dell'ordine e vigilantes con i metal detector.

Nella "zona rossa" - per decisione della Prefettura - sarà vietato portare bottiglie di vetro, lattine, fuochi d'artificio o petardi. Per la prima volta sarà off limits anche lo spray al peperoncino. La decisione - è chiaro - arriva dopo la strage di Corinaldo, dove sei persone sono morte nel fuggiti fuggi in una discoteca originato proprio da qualcuno che aveva spruzzato lo spray.

Tutta la zona attorno al Duomo sarà tenuta sotto controllo da carabinieri e poliziotti, che opereranno anche in borghese.