Concorrenza sleale? L'Antitrust fa luce sui Radio Taxi

L'Antitrust ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti dei principali radio taxi di Roma e Milano in seguito ad un esposto di Mytaxi per possibile violazione del "divieto di intese restrittive della concorrenza". A Milano l'istruttoria riguarda Autoradiotassi (028585), Yellow Taxi (026969) e Taxi Blu (024040).

Sotto accusa, in particolare, la clausola di esclusiva prevista nel rapporto tra la cooperativa e il singolo tassista. Per l'Antitrust il problema è soprattutto il fatto che questa clausola, a Roma e a Milano, viene applicata di fatto alla maggior parte dei tassisti presenti: in tal caso le clausole «appaiono idonee ad ostacolare, se non ad impedire, l’utilizzo simultaneo da parte dei singoli tassisti di vari intermediari per la fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi, ed in particolare ad ostacolare o rallentare l’ingresso nel mercato di nuovi operatori che offrono servizi innovativi di questo tipo», si legge sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'ISTRUTTORIA DELL'ANTITRUST (TESTO INTEGRALE)

Il 24 gennaio i funzionari dell'Antitrust e i militari della guardia di finanza si sono recati nelle sedi delle societ interessate per acquisire elementi utili all'accertamento. Lo stesso hanno fatto presso la sede nazionale dell'Unione radiotaxi d'Italia.