Scontri alla manifestazione contro Monti: condannati militanti del Cantiere

Sono stati condannati gli antagonisti che nel 2012, a novembre, manifestarono contro i provvedimenti di austerità del governo di Mario Monti davanti all'università Bocconi, in occasione della visita del presidente del consiglio nel "suo" ateneo, di cui era stato rettore, per presentare un libro.

Le condanne sono state comminate per undici imputati, con pene fino a dieci mesi di reclusione per travisamento con caschi e resistenza a pubblico ufficiale; altri due imputati (che erano accusati di manifestazione non autorizzata) sono stati assolti. Il pm Piero Basilone aveva chiesto condanne fino a diciotto mesi. Gli antagonisti, militanti del centro sociale Cantiere, erano difesi da Mirko Mazzali, presidente del consiglio di Municipio 1 per "Sinistra x Milano".

Durante gli scontri con la polizia furono lanciati fumogeni e petardi: due agenti rimasero feriti.