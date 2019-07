Bruciava il corpo di suo figlio con il ferro da stiro, condannata

Tre anni di reclusione con patteggiamento. E' questa la condanna per lesioni gravi inflitta dal gup a una donna accusata di avere bruciato il corpo di suo figlio di cinque anni con il ferro da stiro per punirlo, perché si era rovinato i pantaloni giocando fuori casa.

Il bambino le era stato tolto all'avvio delle indagini ed era stato collocato, come si usa fare in questi casi, in una comunità protetta: ora spetterà al Tribunale dei Minorenni stabilire se potrà essere adottato. Quanto alla madre, non sarà comunque lasciata da sola: la procura e i suoi avvocati le hanno dato la possibilità di intraprendere un percorso di recupero psicologico, il cui successo influirà anche sulla decisione di adottabilità del piccolo.

Rimane indagato per lesioni anche il compagno della donna: le indagini hanno stabilito che l'uomo fosse presente ad alcuni dei casi di maltrattamento inflitti dalla ragazza al suo bambino. Il cui padre, invece, è ormai all'estero e ha rotto i legami con il piccolo e l'ex.