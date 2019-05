Scontri in centro, lancia un lacrimogeno 'vuoto' contro i carabinieri: 100 euro di 'multa'

Prosciolto dall'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma "condannato" a pagare — oltre alle spese processuali — un'ammenda di 100 euro per lancio di oggetti pericolosi. È la sentenza di primo grado emessa nella giornata di mercoledì 15 maggio nei confronti dell'antagonista di 44 anni che il 24 febbraio 2018 lanciò bossoli di lacrimogeni verso i carabinieri del terzo reggimento Lombardia durante alcuni tafferugli in Largo La Foppa.

l pm aveva chiesto una condanna per il reato di resistenza e violenza a pubblico, ma i giudici hanno deciso di derubricare l'accusa. L'antagonista — difeso dall'avvocato Mirko Mazzali — oltre all'ammenda dovrà pagare le spese processuali.

Il corteo e i tafferugli con le forze dell'ordine

Il fatto era accaduto sabato 24 febbraio quando alcune centinaia di antagonisti, 1.500 secondo i numeri che aveva reso noto la questura, avevano dato vita a un presidio contro il "sabato nero" di Milano. Attorno alle 15.30 si erano verificati i primi scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine, presente in gran numero alla protesta. Poliziotti e militari, in assetto antisommossa, avevano impedito l'inizio del corteo diretto verso il centro città. A quel punto erano cominciati i lanci di oggetti contro il cordone da una parte e le cariche di allegerimento contro gli antagonisti dall'altra.

e cariche contro i presenti erano state accompagnate dal lancio di lacrimogeni e dall'uso dei manganelli (video). Diverse persone erano rimaste contuse in testa al corteo. Dopo diverse decine di minuti praticamente fermi, attorno alle 17.30 il corteo si era mosso in direzione piazza della Repubblica, sempre 'marcato stretto' da Digos e agenti in antisommossa. E poco dopo si era sciolto senza ulteriori conseguenze.