Volevano fare un attentato a Milano e uccidere gli “infedeli”: condannati tre aspiranti terroristi

Sei anni per Akher Tarek, algerino di trentaquattro anni. Stessa condanna per Hossameldin Abdelhakin, egiziano di trentasei anni. Cinque anni per suo fratello Antar, quarantatré anni. E assoluzione piena per Hosny Mahmoud El Hawary Lekaa, egiziano di trentuno anni.

È finito così - con tre condanne e un’assoluzione - il processo a carico della cellula jihadista smantellata dai carabinieri del Ros tra il Milanese e la Liguria lo scorso 27 ottobre.

Quel giorno erano finiti in manette i due fratelli Abdelhakin - macellaio residente a Cassano d’Adda il più grande, pizzaiolo a Finale Ligure il minore -, e l’algerino Tarek. Le manette per Hosny, poi assolto, erano invece scattate ai primi di Novembre, quando il trentunenne era stato fermato alla stazione di Genova Principe dopo un viaggio all’estero.

I tre, secondo quanto accertato dagli investigatori - e poi confermato dai giudici che hanno emesso le condanne - fungevano da fiancheggiatori dello Stato Islamico ponendosi come tramite tra esponenti del Califfato e aspiranti kamikaze e instradando giovani pronti a combattere verso Siria e Libia, da sempre territorio di guerra del Daesh.

La cellula - devota all’Isis in pieno, come mostravano i giuramenti di fedeltà al Califfo postati sui social - avrebbe anche voluto organizzare un attentato a Milano, la cui pianificazione era già partita su Telegram.

“I responsabili delle esplosioni sono stati già avvertiti”, scriveva uno dei reclutatori a uno degli imputati, come riporta “Il Secolo XIX”. “Sei in Italia? Bene. Vivi a Milano? Ottimo!”, si leggeva in un’altra conversazione.

E uno degli aspiranti jihadisti - sempre in chat - sperava nel “trionfo dei mujaeddin” e si diceva pronto a fare “una carneficina dei kuffar (infedeli) tra cui vivo ogni giorno”.