Educatrice presa in ostaggio e violentata per una notte intera: condannati quattro ragazzini

Sono stati tutti condannati a pene tra i due anni e i due mesi e tre anni e due mesi i quattro minorenni, tutti tra i quattordici e i diciassette anni, arrestati ad agosto scorso con l’accusa di aver violentato una trentenne educatrice del centro per minori di cui erano ospiti.

Le violenze, stando alle indagini, si erano consumate il 17 marzo scorso, quando la vittima era stata attirata in uno stanzino della struttura - a Busto Arsizio - ed era stata presa in ostaggio sotto la minaccia di un coltello. I quattro giovanissimi, avevano accertato i poliziotti, l’avevano quindi colpita con un bastone e avevano abusato sessualmente di lei per tutta la notte.

Giovedì, è arrivata la sentenza del giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, Marilena Chessa, che non ha concesso l'istituto della “messa alla prova” ai giovani, accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni.

L'accusa di violenza sessuale è inoltre aggravata dal ruolo di “incaricato di pubblico servizio” ricoperto dalla vittima.

I quattro condannati - due di loro, quelli ritenuti più violenti, erano al Beccaria di Milano - saranno trasferiti in una comunità terapeutica.