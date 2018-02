Abusivo denunciato: rischiò di investire un vigile in borghese durante un controllo

E' un cinese di 41 anni l'autista abusivo che, domenica, è scappato a bordo del veicolo utilizzato per trasportare persone a pagamento mentre veniva controllato da un agente di polizia locale in borghese, rischiando peraltro di travolgerlo per non essere identificato.

La polizia locale lo ha rintraccato a partire dalla targa e lo ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a multarlo per la violazione dell'articolo 85 del codice della strada (che punisce chi effettua servizio abusivo di noleggio con conducente). Secondo quanto riferisce piazza Beccaria, l'uomo ha ammesso di avere ricevuto un pagamento per il trasporto che stava per effettuare quando è stato "scoperto" da un autista Ncc regolare, che è sceso dall'auto e ha avuto un battibecco con lui filmandolo anche col telefonino.

Vistosi scoperto, il 41enne ad un certo punto ha premuto il piede sull'acceleratore, con lo sportello posteriore ancora aperto, ed è scappato via ad alta velocità. Intanto si allarga il fenomeno dell'abusivismo da parte di cittadini cinesi: sarebbero oltre 400 nella sola Milano e sfruttano in particolare un'app, "Risciò", utilizzabile solo attraverso sim card cinesi.