L'ortopedico arrestato risponde al gip. E si difende: «Non sono un mostro»

«Vi ricordo, qualora non siate andati a controllare, che il professor Confalonieri Norberto è uno dei cento migliori ortopedici del mondo». Sono le parole testuali di Ivana Anomali, l'avvocato che assiste il medico del Gaetano Pini ai domiciliari da giovedì 23 marzo, all'uscita dall'udienza di garanzia davanti al gip Teresa De Pascale.

Il legale ha anche invitato i mass media a leggere tutte le intercettazioni e non solo le frasi che appaiono più eclatanti (si riferiva esplicitamente a «ho fatto una vecchietta per allenarmi»): «Lo avete dipinto come uno spaccafemori, ma non è uno che spacca volontariamente i femori alle vecchiette».

Confalonieri, che risponde di corruzione e turbativa d'asta, per l'accusa avrebbe favorito due multinazionali nella fornitura di protesi al Cto-Pini in cambio di denaro, inviti a convegni e apparizioni televisive. Ma è anche accusato di lesioni per almeno quattro operazioni effettuate in regime privatistico alla clinica San Camillo. In uno di questi casi, per esempio, il paziente dovette essere rioperato al Pini e Confalonieri - stando alle intercettazioni - si spese per trovare un "buco" libero nell'ospedale di cui era primario («Se va in mano a un collega sono finito», afferma mentre è intercettato).

Il medico respinge tutte le accuse, si dichiara estraneo ai fatti che gli vengono contestati e - secondo l'avvocato Anomali - è comunque sereno anche se molto dispiaciuto per l'esposizione mediatica delle frasi più pesanti che, a suo dire, non corrispondono a quanto appare. Avrebbero cioè un significato diverso se prese nel corretto contesto.