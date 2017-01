Evasione fiscale: 40 immobili confiscati a un professionista di 78 anni

1 / 2

Sono quaranta gli immobili confiscati a Domenico Bianco, esperto revisore dei conti. E poi sessantaquattro rapporti bancari e finanziari. Il valore complessivo stimato è in circa sei milioni di euro. Il professionista ha accumulato questa ricchezza immobiliare sfruttando un sistema di false fatturazioni per ottenere crediti Iva da portare in detrazione sui redditi dichiarati l'anno successivo. Faceva poi convogliare su conti esteri (soprattutto in Croazia e in Ungheria) il denaro accumulato e poi lo riportava in Italia in contanti, col metodo degli "spalloni": in un caso gli investigatori hanno sequestrato tre milioni di euro in contanti a un uomo che li stava portando in auto dalla Croazia in Italia.

La confisca (una delle più rilevanti degli ultimi tempi) riguarda beni interamente riconducibili a Bianco, ma l'uomo prestava la sua "esperienza professionale" anche a decine di imprenditori che, evidentemente, erano interessati a evadere il fisco. Per avere una idea di quanto Bianco riuscisse a distrarre, basta vedere le dichiarazioni dei redditi anno per anno: 13 mila euro dichiarati nel 1997, 25 mila euro dichiarati nel 1999 e così via. A fronte, come si è detto di un patrimonio immobiliare di milioni di euro.

L'indagine su Bianco è partita da quella nei confronti dei fratelli commercialisti Rocco e Domenico Cristodaro, ritenuti i contabili del clan Mangano. In quella indagine gli investigatori si sono imbattuti in una società che inviava spesso fatture ai Cristodaro e questa società era riconducibile a Bianco. Inesistenti, invece, i rapporti tra Bianco e la criminalità organizzata.

Bianco, come detto, utilizzava un sistema di società che apriva, liquidava e chiudeva per distrarre i fondi. Queste società venivano intestate a prestanome, perlopiù peruviani e perlopiù di una sola "famiglia allargata", che partiva da due donne (tra loro sorelle) che lavorano nel suo studio professionale. E sempre a peruviani affittava (in nero) gli appartamenti, a prezzi peraltro superiori a quelli di mercato, incamerando i soldi in contanti. Nella perquisizione effettuata a novembre del 2014 sono stati trovati blocchetti di ricevute di questi canoni d'affitto, senza però intestazioni. In quella occasione, quel dettaglio ha insospettito gli investigatori.

A luglio 2015 il sequestro preventivo degli immobili: 22 appartamenti e poi box, uffici e negozi ubicati tra Milano, Monza, Rho e Arese, immobili che ora sono stati confiscati (regolarizzando immediatamente i contratti di locazione in essere). La confisca riguarda anche diversi rapporti finanziari del professionista, che ora è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Milano e - tra le altre cose - non potrà, per due anni, intrattenere rapporti con la sua "pletora di prestanome". Bianco ha già condanne definitive per precedenti episodi di evasione fiscale, appropriazione indebita ed emissione di false fatture ma non aveva smesso di commettere questi reati: una reiterazione che ha colpito parecchio gli investigatori, che si sono trovati davanti a un professionista che, anche negli ultimi mesi, pur sapendo di essere sotto indagine, continuava ad aprire e chiudere le sue società intestate ai prestanome sudamericani.

«Abbiamo colpito il tipico esempio di quell'abile professionista che sta sempre dietro ogni forma di evasione fiscale e che consente agli imprenditori (decine in questo caso) di creare il nero», ha commentato il pm Alessandra Dolci della procura di Milano, secondo cui nell'area lombarda persiste il pericolo che «si rinsaldino le tre aree di macro-devianza: crimine organizzato, evasione fiscale e corruzione».

VIDEO: GLI IMMOBILI SEQUESTRATI