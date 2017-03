Il coniglio salvato da Stoppa (Striscia la Notizia) è stato adottato dalla nipote di Berlusconi

E' stato adottato dall'associazione di Nicole Berlusconi (nipote di Silvio) il coniglio salvato in mezzo alla strada a Milano, in via Ferrari, giovedì 23 febbraio da Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia. Il coniglietto, molto probabilmente, era stato volontariamente abbandonato. Infatti nessuno ha risposto all'appello con cui Stoppa, attraverso i social network, ha invitato il proprietario a farsi vivo per riaverlo indietro.

Così Etto (il nome con cui è stato battezzato) è stato accolto dall'associazione Progetto Islander, che si occupa di recuperare e salvare cavalli maltrattati ed è stata fondata da Nicole Berlusconi, figlia di Paolo, e da Ilaria Guiducci. Poi Nicole ha pubblicato un autoscatto su Instagram insieme al coniglietto.