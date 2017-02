Trova un coniglio in strada: Edoardo Stoppa lancia un appello per ritrovare il proprietario

Cerca il suo proprietario il coniglio trovato nella notte tra giovedì e venerdì in viale Ferrari da Enrico Stoppa, inviato del telegiornale satirico di Canale 5 e paladino degli animali. «Mezz'ora fa, assieme ai miei cagnolini, ho trovato questo coniglietto meraviglioso — ha scritto Stoppa in un post su Facebook —. Si aggirava tutto bagnato e impaurito in mezzo alla strada in viale Ferrari, vicino al locale 4cento di Milano. Al momento me lo sono portato a casa...per la gioia di Lua».

L'appello. «Chiunque l'avesse "perso" e' pregato di farsi vivo mandando un messaggio qui». La parola perso è stata messa tra virgolette, lasciando intendere quanto ritenga improbabile che l'animale si sia allontanatao dal padrone.

Il post ha raccolto molto successo circa 18mila reazioni e oltre 2.500 condivisioni. Per il momento non sembra che l'episodio abbia un lieto fine.