Buccinasco, caos dopo la seduta in Comune: "Consigliere aggredito da uno di Forza Italia"

Lo scontro verbale. Poi, almeno così sembra, quello fisico. Seduta in comune decisamente movimentata quella di giovedì sera a Buccinasco, dove un consigliere del Pd sarebbe stato aggredito.

A denunciarlo è lo stesso Pd, che "esprime sostegno al proprio capogruppo in Consiglio Comunale, Matteo Carbonera, il quale, al temine della seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, all’esterno dell’aula consiliare, ha subito l’aggressione, prima verbale e poi fisica, del consigliere di Forza Italia Aldo Scialino".

"Non possiamo tacere e permettere che il dibattito democratico, anche se teso, si trasformi in uno spettacolo indegno come quello di ieri sera. Buccinasco - conclude il Pd - è libera e democratica e nessuno, di qualunque colore politico, può tacere di fronte alla gravità di quanto accaduto".

Sulla stessa lunghezza d'onda il Pd metropolitano: "La violenza non ha nulla a che fare con la politica e le istituzioni. Ieri sera, il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Buccinasco Matteo Carbonera è stato minacciato e aggredito da un consigliere di opposizione. Ci stringiamo a lui e condanniamo quanto successo: non saranno la violenza e la paura a reprimere l'impegno di Matteo e di tutto il Partito Democratico Buccinasco".

Sembra, stando a quanto appreso, che Carbonera e Scialino avessero discusso in aula per delle diverse vedute sui rom minacciati a Casal Bruciato. Una volta fuori i due si sarebbero "confrontati" e lì sarebbe partito uno schiaffo, secondo la versione del Pd, e una spinta, secondo quella del consigliere forzista. Lui stesso ha commentato sotto il post Facebook del Pd di Buccinasco: "Spiace e mi scuso per l’accaduto - ha scritto -. Sicuramente non ho aggredito il consigliere Carbonera, non sono il tipo, nonostante le continue provocazioni verbali".