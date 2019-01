Nuovi contenitori per i piccoli elettrodomestici a Milano: dove sono

Raddoppiano le "ecoisole" a disposizione dei milanesi per la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici, grazie alla partnership tra Amsa e Ecolight insieme al Comune di Milano. I cassonetti "intelligenti" in cui gettare smartphone, tablet, piccoli elettrodomestici, caricabatterie e lampadine sono stati collocati anche nei Municipi 6, 7, 8 e 9, dopo le prime quattro isole attivate nell'estate del 2018 nei Municipi 2, 3, 4 e 5.

In meno di sei mesi, nelle prime quattro isole, 2.800 utenti hanno conferito più di 2 tonnellate di rifiuti. "Una raccolta sempre più selettiva e differenziata di rifiuti non deve complicare la vita ai cittadini che si impegnano nella nostra battaglia a favore dell’ambiente. Per questo lavoriamo con Amsa così diventa facile gettare correttamente i piccoli elettrodomestici e gli strumenti elettronici", ha spiegato Marco Granelli, assessore all'ambiente del Comune di Milano.

"È un progetto che vuole non solamente incrementare la raccolta dei piccoli elettrodomestici in città, ma incentivare la diffusione di una sempre maggiore cultura ecologica", ha commentato Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del Gruppo A2A. "L'ecoisola è un cassonetto intelligente ed interamente automatizzato che nasce da un progetto europeo che Ecolight ha realizzato per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti elettronici, in particolare quelli di piccole dimensioni", ha aggiunto Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight.

Le nuove isole sono state posizionate in corrispondenza di quattro sedi dei Municipi del Comune di Milano: viale Legioni Romane (Municipio 6), via Anselmo da Baggio (Municipio 7), via Quarenghi (Municipio 8) e via Guerzoni (Municipio 9). Per utilizzare l'ecoisola, l’utente deve strisciare nell’apposita fessura la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria), quindi selezionare il tipo di rifiuto che intende conferire, inserendolo successivamente all’interno dello sportello dedicato.