Presi i corrieri delle sigarette di contrabbando: 30 quintali di "bionde" nascosti nel furgone

Nelle casse di legno dovevano esserci "filtri per compressori". Almeno questo è quello che c'era scritto sui documenti di trasporto. Perché, in realtà, all'interno erano nascosti quintali e quintali di sigarette, naturalmente di contrabbando.

La guardia di finanza di Gorizia ha denunciato nei giorni scorsi due autisti romeni - uno residente a Milano, l'altro a Campobasso - per contrabbando doganale. I due sono stati fermati al valico di Sant'Andrea a Gorizia mentre cercavano di passare i controlli, a notte fonda, accodandosi con il loro furgone ad altri veicoli.

Ai militari è bastato aprire una delle casse per scoprire quale fosse il vero contenuto. Nel mezzo erano nascosti - hanno accertato gli investigatori - trenta quintali di sigarette, per un valore sul mercato di circa 250mila euro e 3700 euro in contanti.

I due autisti hanno spiegato che non sapevano quale fosse il contenuto del mezzo, diretto a un'azienda della provincia di Caserta. Dagli accertamenti dei finanzieri è però emerso che i due avevano già effettuato nei mesi scorsi un'altra consegna sempre per la stessa società. In quel caso, nelle casse erano stati sistemati sedici quintali di "bionde".