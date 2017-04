Dall'Egitto con cinque quintali di sigarette di contrabbando nei bagagli: sei arresti

Cinque quintali di sigarette di contrabbando sequestrate e sei persone arrestsate: è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza. Nella mattinata di giovedì 6 aprile i finanzieri hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere, emesse dal Tribunale di Torino nei confronti di un'organizzazione criminale dedita all'importazione di tabacchi di contrabbando.

Le indagini, condotte dai finanzieri del gruppo di Fiumicino, hanno permesso di individuare e reprimere una banda criminoso radicato a Milano e Novara, composto principalmente da cittadini egiziani, che, utilizzando come copertura viaggi di carattere familiare, reclutavano giovani corrieri, per sfuggire ai controlli e facendo entrare clandestinamente in Italia ingenti quantitativi di tabacchi.

Tutto è iniziato dopo alcuni sequestri di sigarette nell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma (Fiumicino), scalo inizialmente privilegiato dalla banda. Però, avendo "perso" numerosi carichi a seguito dei numerosi sequestri, i boss dell'organizzazione hanno poi deciso di evitare la tratta romana, tentando di forzare le maglie dei controlli in altri scali nazionali come Milano, Torino, Venezia, Bologna e Bergamo.

Il bilancio dell'operazione vede tre contrabbandieri reclusi presso le carceri di Milano e Novara, altri tre agli arresti domiciliari, mentre per altri sei sodali il GIP ha disposto limitazioni della libertà personale. Nel corso dell’attività operativa sono state sequestrate complessivamente 2700 stecche di sigarette, per un totale di oltre cinque quintali di tabacchi.