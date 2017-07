Polizia, controlli durante la movida del sabato sera: otto patenti ritirate, undici denunce

Otto persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza, undici patenti ritirate e tre automobilisti multati perché guidavano senza patente o con la revisione scaduta. È il bilancio di una notte di controlli della polizia in piazza della Repubblica a Milano: gli agenti della Questura di Milano — nella notte tra sabato e domenica 16 luglio — hanno presidiato la zona con tre pattuglie con medici. La notizia è stata diffusa da via Fatebenefratelli con una nota.

Controlli della polizia in Piazza Repubblica: otto persone denunciate

In totale sono stati fermati e controllati 29 veicoli e tutti i conducenti sono stati sottoposti alla prova del precursore, l'etilometro portatile. Risultato? Venti persone sono risultate positive e per loro è scattato anche l'alcooltest.

Per undici di loro anche questo secondo accertamento si è rivelato positivo: otto sono stati denunciati, tre sono stati multati perché avevano un tasso alcolemico inferiore a 0.80 ma superiore a 0.50. Sono state ritirate undici patenti (uno in via cautelare) e sono stati, inoltre, sottoposti al test di screening antidroga e al successivo accertamento undici persone e una è risultata positva ai cannabinoidi e alla cocaina.