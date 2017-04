Controlli antidroga a scuola, polizia nelle aule con i cani: sequestrati 2 grammi di hashish

Mattinata di controlli a scuola, quella di venerdì, per i poliziotti del commissariato Lambrate. Gli agenti, infatti, su precisa richiesta della direzione didattica, si sono presentati - con gli immancabili cani antidroga - nell’istituto Maxwell di via Don Calabria.

Dopo una breve introduzione da parte del preside e da parte degli stessi agenti, che hanno spiegato ai ragazzi gli scopri e le modalità del controllo, i poliziotti hanno controllato due classi.

Le aule sono risultate pulite e un solo studente, minorenne, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish, che lui stesso - già segnalato alla Prefettura - ha consegnato agli agenti.

Ben altri sequestri, invece, venerdì pomeriggio in via Constant - zona Bonola -, dove i poliziotti sono riusciti a mettere le mani su oltre due chili di marijuana trovati in un box di un quarantaquattrenne.

L’uomo, che aveva anche 1700 euro in contanti, è stato arrestato.

Ph: la droga sequestrata a Bonola