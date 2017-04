Milano "invasa" nel weekend di Pasqua: controlli anti-esplosivo in metro e in stazione

I carabinieri del Comando Provinciale di Milano al fine di garantire una Pasqua sicura a tutti i residenti e ai tanti turisti che hanno deciso di trascorre le vacanze in città hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio. Schierate tutte le specialità dei carabinieri: donne e uomini dell’Arma garantiscono una rassicurante presenza nei pressi di musei, siti turistici, e delle basiliche, in particolare il Duomo, dove la Stazione mobile dell’Arma è ormai divenuta una presenza costante.

Le unità cinofile anti-esplosivo controllano i luoghi più affollati, le stazioni ed i convogli della metropolitana. Potenziate le pattuglie in moto del pronto intervento, che, con la loro eccezionale mobilità, sono in grado di perlustrare le aree pedonali, e raggiungere con rapidità i cittadini in difficoltà, anche in situazioni di traffico bloccato.

I carabinieri a cavallo pattugliano i principali parchi della città e dell’hinterland, dove i milanesi si recano per trascorrere il tempo libero e le tradizionali gite fuori-porta.

Sempre alta l’attenzione alle periferie ed ai quartieri residenziali dove è stata aumentata la presenza, anche con equipaggi in abiti civili, per fronteggiare al meglio il fenomeno dei furti. Su questo fronte dall’inizio dell’anno sono state arrestate dai carabinieri oltre duecentotrenta persone.