Controlli della polizia in Stazione Centrale: 168 persone identificate, due pusher arrestati

Due pusher arrestati, 168 persone controllate e 76 poliziotti "in campo". Sono i numeri del maxi controllo messo a segno nella stazione centrale di Milano messo a segno nelle scorse ore dagli agenti della questura di Milano.

L'operazione "Summer Clean Station" ha coinvolto altre 9 stazioni italiane come Torino Porta Nuova, Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella ed è stata disposta dal capo della polizia Franco Gabrielli "per innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo", si legge in una nota diramata da via Fatebenefratelli. A Milano sono scese in campo 29 pattuglie con 76 poliziotti. Il servizio disposto dal questore Marcello Cardona, nello specifico, è stato svolto in Piazza Duca d'Aosta (all'esterno della stazione) ed è stato coordinato dal commissariato Garibaldi/Venezia e svolto con personale dell’Upg, Digos, divisione anticrimine, ufficio immigrazione, polizia scientifica, reparto mobile, guardia di finanza e polizia locale.

Durante le operazioni sono stati arrestati due uomini per spaccio. Il primo, un marocchino di 27 anni, è stato ammanettato dopo che aveva provato a scappare dal controllo tentando di allontanarsi a piedi: raggiunto dai poliziotti e controllato, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina nel borsello. Il secondo arrestato, invece, è un cittadino del Gambia di 23 anni che nascondeva 138 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2 di cocaina sotto le grate del piazzale della stazione.

Non solo: nel corso del servizio sono state trovate 7 persone senza documenti e accompagnate in Questura a disposizione dell’ufficio immigrazione. Al termine, oltre ai due arrestati, tre cittadini sono stati rilasciati in quanto richiedenti asilo mentre uno è stato trattenuto presso un centro per il rimpatrio e a uno straniero è stato notificato l’ordine di espulsione dal territorio nazionale.