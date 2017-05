Controlli sugli immigrati in Centrale, i risultati del blitz: 12 persone espulse, 14 “trattenute”

Dopo le polemiche - sui modi e sull’utilità di una prova di forza così palese -, ecco i numeri. I risultati.

Il bilancio finale della maxi operazione di controllo sugli immigrati portata avanti martedì pomeriggio dalla polizia in stazione Centrale parla di dodici cittadini stranieri espulsi da Milano e dall’Italia per ragioni di pubblica sicurezza. Si tratta, chiariscono da via Fatebenefratelli, di “persone sgradite” perché pregiudicate per rapina, spaccio e uno di loro per violenza sessuale. Tutti gli espulsi erano già stati condannati in Italia e non avevano un lavoro né un domicilio chiaro.

Altri quattordici immigrati - sui cinquantadue portati in Questura dopo il blitz - sono stati trattenuti per completare le procedure di identificazione e nell’attesa saranno trasferiti nel Cpr - centro di permanenza per il rimpatrio - di Torino. Per loro, con ogni probabilità, dopo l’identificazione definitiva scatterà l’espulsione, anche se potranno ricorrere al giudice di pace.

Gli altri ventisei “fermati” durante i controlli - portati avanti con blindati, agenti a cavallo e un elicottero - sono stati invece rilasciati e quattro di loro hanno scoperto di aver ottenuto lo status di rifugiato.

VIDEO | Il maxi blitz in una Centrale militarizzata

L’operazione, insomma, spiegano ancora dalla Questura, non ha portato a denunce e arresti.

Ma ha creato un polvere di polemiche e reazioni che non ha risparmiato neanche il consiglio comunale, spaccato come non mai. Mentre l’assessore alla sicurezza Carmela Rozza spiegava di aver più volte chiesto controlli del genere in Centrale, il sindaco Beppe Sala reclamava di averlo saputo soltanto all’ultimo minuto e l’assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino rivendicava “controlli più mirati” senza le prove di forza andate in scena martedì pomeriggio in piazza Duca d’Aosta.

Video | La guida turistica a Salvini: "C'è posto a piazzale Loreto"