Coronavirus, stretta delle forze dell'ordine sui controlli: a Milano oltre 11mila in un giorno

Prosegue la stretta delle forze dell'ordine per arginare la diffusione del contagio da coronavirus. Nella giornata di giovedì 26 marzo polizia e carabinieri hanno controllato 11.013 persone a Milano ma quelle sanzionate in base al decreto "Io resto a casa" sono state solo l'1% del totale, (solo 112). Nessun denunciato, invece, per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (ex articoli 495 e 496 codice penale). Il dato è stato comunicato dalla Prefettura di Milano attraverso una nota.

I controlli hanno riguardano anche 4.779 esercizi commerciali: quattro le denunce inflitte e cinque le chiusure provvisorie dell'attività per la non corretta applicazione delle misure urgenti per il contenimento della diffusione di Covid-19.

Coronavirus, la situazione a Milano

Crescono i casi di Coronavirus in Lombardia. Soprattutto all'ombra della Madonnina. Secondo l'ultimo bollettino della Regione (diffuso nel pomeriggio di giovedì 26 marzo) nel solo comune di Milano si sono registrati 310 nuovi casi in sole 24 ore: un aumento che (per il momento) non ha alcun precedente. In totale i casi di persone infettate da coronavirus sono arrivate a 2.748, ma se si allarga l'orizzonte alla città metropolitana i casi si moltiplicano arrivando a sfiorare quasi quota 7mila (6.922) con un aumento di quasi 850 unità in un solo giorno.

"Quando ho visto il dato così forte ho chiamato gli ospedali milanesi, che però non hanno evidenziato una crescita di accessi ai pronti soccorsi - ha spiegato Gallera -. Potrebbe essere che si tratti di una crescita nel numero dei tamponi fatti in questi giorni, ma non corrispondono a più ricoveri".

